ЗАГСы Москвы подарят уникальную возможность пожениться под водой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские ЗАГСы предоставят парам уникальную возможность пожениться под водой в главном аквариуме "Москвариума". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья” горожане могут заключить брак в самых красивых и необычных местах столицы. Загсы проводили церемонии в воздухе – в кабинах канатной дороги, под землей – в движущемся поезде Большой кольцевой линии, на станции метро "Маяковская", во время футбольного матча и на сцене театра", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства столицы.

Накануне Дня работников ЗАГС, 16 декабря, одна пара молодоженов сможет заключить брак под водой. Для этого необходимо до 14 ноября прислать свою историю знакомства на электронную почту zags@mos.ru, а также иметь сертификат дайверов.

Столичные ЗАГСы вместе с "Москвариумом" выберут пару молодоженов, которые заключат брак в аквариуме, где живут более 200 видов водных обитателей.

В рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичи могут выбрать необычные места для проведения свадеб. Одним из них стал Северный речной вокзал. С начала 2024 года там состоялась 131 свадьба. Число пар, решивших зарегистрировать свой брак именно в этом месте, на 10% превысило показатели прошлого года.

