Экс-замглавы МО Попов получил Lexus за привилегии при стройке зданий Генштаба

Бывший замминистра обороны России Павел Попов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве в обмен на содействие компании "Бамстройпуть" в строительстве зданий Национального центра управления обороной (НЦУО), входящего в структуру Генштаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, генерал армии обещал обеспечить ОАО "Бамстройпуть" (БСП) преференциями и общим покровительством, за что ему и отдали в бессрочное пользование иномарку, а также квартиру в Хамовническом районе столицы. Именно эти действия стали основанием для обвинения в двух фактах получения взятки в особо крупном размере.

В материалах также уточняется, что учредитель "БСП" Игорь Тушкевич в ходе дачи показаний подтвердил факт заключенной с Поповым сделки. Причем сам Тушкевич обвиняется в мошенничестве при строительстве других объектов Минобороны, а сама компания "Бамстройпуть" находится в стадии банкротства.

Сам Попов вину не признал, заявив, что не контролировал выполнение строительных работ на объектах НЦУО и не мог оказывать преференции. При этом генерал армии подтвердил, что пользовался автомобилем и квартирой, но утверждал, что это было временно и что этим имуществом могли пользоваться другие лица.

Попова задержали в августе 2024 года. Ему вменяют хищение в составе группы более 30 миллионов рублей. По решению суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежащие экс-замминистра.

Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Они вместе с Поповым указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке. На их имущество также наложен арест.