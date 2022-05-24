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Пожар на территории храма Петра и Павла в Лефортове ликвидирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что возгорание произошло в хозяйственной постройке. Его площадь составила 150 квадратных метров.

В 21:59 пожар был локализован, в 22:58 – полностью потушен. По данным спасателей, пострадавших нет.

Ранее возгорание произошло на кровле храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве. Площадь составила 20 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно сбить открытое горение.

До этого на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области в результате пожара полностью сгорел деревянный храм. Площадь возгорания составила 165 квадратных метров.