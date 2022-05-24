Пожар произошел на территории храма Петра и Павла в Лефортове

Пожар произошел на территории храма Петра и Павла в столичном Лефортове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Храм Петра и Павла в Лефортове загорелся на площади 150 квадратных метров. В настоящее время наблюдается открытое горение", – говорится в сообщении.

По данным источника, в настоящее время на месте ЧП работают пожарные и экстренные службы.

Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу сообщили, что возгорание произошло в хозяйственной постройке на территории храма.

"Произошло возгорание в отдельно стоящей хозяйственной постройке на территории храма Петра и Павла на улице Солдатская, дом 4", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 21:59 возгорание было локализовано.

Ранее возгорание произошло на кровле храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве. По информации источника, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно сбить открытое горение.