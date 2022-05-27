Экономист назвал максимально возможный курс доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Москвой 24 спрогнозировал, что курс доллара не поднимется выше 70 рублей.

Утром 27 мая в ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты поднялся выше отметки в 67 рублей. Такие показатели фиксируются впервые с 12 мая. Вместе с тем курс евро подскочил выше 71 рубля. Это произошло впервые с 11 мая. Ранее курс рубля показывал стабильное укрепление.

По словам Беляева, на укрепление курса национальной валюты, которое наблюдалось в РФ ранее, оказали влияние новостные события. В частности, речь идет о новом порядке оплаты поставок российского газа в недружественные страны за рубли. Но уже прошло достаточно времени, новости устарели, поэтому доллар начинает отыгрывать свои позиции, пояснил эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Рубль активно внедрялся в международные расчеты. Более того, в международных расчетах приняли новые условия и позиции рубля, это позволило ему отреагировать сильным повышением курса. Теперь этот налет, который обуславливал ускоренное укрепление рубля, ушел, старые новости ушли, произошла коррекция.

"Рубль вышел за пределы своих экономически обоснованных значений, и, естественно, сейчас происходит коррекция. Курс возвращается на те позиции, которые обоснованы уже не новостными вещами, а экономическими, более глубинными факторами", – уточнил эксперт.

Беляев считает, что колебания курса доллара возможны вокруг 64–65 рублей, поскольку эти значения, по его мнению, обусловлены экономическими факторами. Однако укрепление американской валюты не продлится долго, полагает экономист.

"Мы можем и завтра увидеть, допустим, повышение курса доллара по отношению к рублю, но пройдет день-другой, и он вернется обратно. Все будет происходить вокруг этих цифр", – говорит специалист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Подняться доллар может ну никак не выше 70 рублей. Но только с той оговоркой и с тем уточнением, что он поднимется в моменте и потом начнет коррекционное движение вниз до 64–65 рублей за доллар. Колебания пусть и размашистые, но краткосрочные, их ни в коем случае нельзя принимать за тенденцию.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что для конкурентоспособности российской продукции крепкий рубль может представлять проблему. Глава ведомства считает, что необходимо постепенно возвращаться к равновесному курсу национальной валюты, который был ранее.

