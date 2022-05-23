ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя по подозрению в распространении в Сети украинских националистических лозунгов и призывов к насилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию", – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что мужчина совершил данные действия под влиянием пропаганды с украинских телеканалов. Отмечается, что он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении задержанного возбудили дело по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), которая предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Крыму изъяли тротил и сотни патронов у севастопольца, подозреваемого в незаконном обороте оружия. В ходе обыска у него также были обнаружены бездымный порох и обрез винтовки Мосина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств").