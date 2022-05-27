"Московский патруль": суд приступил к рассмотрению дела братьев Магомедовых

Хамовнический суд столицы приступил к рассмотрению заявления Генеральной прокуратуры к братьям Магомедовым.

Миллиардеров Магомеда и Зиявуддина обвиняют в создании преступного сообщества и хищении бюджетных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.