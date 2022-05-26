"Московский патруль": вероятного наркокурьера задержали в подмосковном Королеве

В Подмосковном Королеве полицейские задержали вероятного наркокурьера. У него было изъято больше двухсот свертков с сильнодействующими веществами.

Как выяснили оперативники, молодой человек распространял мефедрон и амфетамин. Он делал тайники-закладки и отправлял фотографии клиентам. Во время задержания у предполагаемого наркокурьера обнаружили блокнот, где он фиксировал количество доз, которые, вероятно, успел сбыть.

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