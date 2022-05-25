"Московский патруль": полицейские закрыли компьютерный клуб, где играли на деньги

Полицейские и общественники заблокировали работу компьютерного клуба, где, предположительно, играли на деньги.

Подпольное казино организовали на юго-востоке Москвы на первом этаже жилого дома. Попасть в это заведение было непросто. Там оборудовали три двери, включая и металлическую решетку. Интересно, что прямо напротив входа была расположена библиотека.

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