Госдума приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Водителям с неснятой или непогашенной судимостью запретили работать в такси и общественном транспорте. Соответствующий закон накануне приняла Госдума.

Отмечается, что ограничения затронут лишь судимых по тяжким статьям.

Контроль за таксистами все больше ужесточают. Вскоре к текущим требованиям могут добавить экзамены на знание города и языка, что может уменьшить штат водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.