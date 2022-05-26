В Москве обрушилось здание фабрики "Вымпел"

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Здание под снос обрушилось возле пожарной части на севере Москвы, сообщает источник в экстренных службах.

По его данным, обрушилось здание фабрики "Вымпел", которое находится по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 21, строение 3. Площадь обрушения составила 25 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадавших нет.

В свою очередь, телеграм-канал Baza сообщил, что во время обрушения зацепило проезжавший мимо автобус. Здание рухнуло в тот момент, когда сносили 5-й этаж. Были обрушены все секции с 4-го по 1-й этаж, а в соседней пожарной части из-за этого выбило стекла.

Из-за ЧП в Петровско-Разумовском проезде ограничили движение транспорта. Дептранс просит водителей выбирать другие маршруты.

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку из-за обрушения облицовки фасада жилого дома на северо-западе Москвы. Происшествие случилось на улице Щукинской. Отмечается, что сотрудники ведомства намерены установить причины произошедшего, а также оценить соблюдение требований жилищного законодательства, в частности в вопросе содержания и обслуживания дома, безопасности оказываемых услуг.

