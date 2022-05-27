"Московский патруль": суд арестовал экс-гендиректора инвестиционной компании

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего генерального директора крупной инвестиционной компании Станислава Матюхина. Он может быть причастен к афере на 2 миллиарда рублей.

Матюхина обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе. У компании, в которой он работал, отобрали лицензию. Выяснилось, что владельцы собирали с клиентов деньги и переводили их на счета в офшорных банках.

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