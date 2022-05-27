"Московский патруль": полиция задержала избивших и ограбивших прохожего на Лесной улице

Столичные полицейские задержали троих приятелей, которые избили и ограбили прохожего. Преступление произошло на Лесной улице и попало на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленники попытались повалить мужчину на землю. Когда это удалось сделать, сообщники начали сильно избивать пострадавшего руками и ногами. Затем они похитили у него травматический пистолет.

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