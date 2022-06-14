Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во вторник, 14 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня ожидается жаркая погода. Во второй половине дня, начиная с северо-западных районов области, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 24...26 градусов, по области – 22...27 градусов. Ветер юго-восточного, южного направлений 3–8 м/с. Атмосферное давление пониженное – 742 мм ртутного столба", – говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.
Во вторник температура воздух будет достигать 28 градусов. Со среды слегка похолодает. До конца недели прогнозируется 20...25 градусов.
До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник
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