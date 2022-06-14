Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 14 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня ожидается жаркая погода. Во второй половине дня, начиная с северо-западных районов области, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 24...26 градусов, по области – 22...27 градусов. Ветер юго-восточного, южного направлений 3–8 м/с. Атмосферное давление пониженное – 742 мм ртутного столба", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.

Во вторник температура воздух будет достигать 28 градусов. Со среды слегка похолодает. До конца недели прогнозируется 20...25 градусов.

