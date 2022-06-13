Мужчина принес на открытие "Вкусно и точка" первый стаканчик McDonald's

Мужчина, который был на открытии первого McDonald's, пришел на открытие сети ресторанов "Вкусно и точка". Он принес с собой стаканчик из своего первого заказа в 1991 году.

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России 14 марта. Позже компания продала бизнес российскому предпринимателю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.