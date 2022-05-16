Мужчину доставили в психбольницу после бега с игрушечным пистолетом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре столицы мужчина бегал с игрушечным пистолетом по мосту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратилась охрана Дома правительства РФ. Заявитель сообщил, что неизвестный бегает с игрушечным пистолетом в руках по Горбатому мосту на Краснопресненской набережной.

"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 23-летнего москвича, который достал пистолет, чтобы позировать для фотографии. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", – сказал собеседник агентства.

Мужчину доставили в отдел полиции для передачи скорой психиатрической помощи. Задержанного направили в одну из специализированных больниц.

Ранее на Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы задержали мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал прохожим и правоохранителям ножом. Полицейским пришлось применить против него табельное оружие.

