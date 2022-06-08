Эксперты назвали браузер, хуже всего защищенный от мошенников

10:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Браузер Google Chrome оказался хуже всех защищен от мошенников, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В то время как лучше всего распознает фишинговые сайты Mozilla Firefox.
По данным британской потребительской организации Which?, Firefox для Windows заблокировал 85% фишинговых атак, Microsoft Edge – 82%, Opera – 56% и Google Chrome – 28%.
Для MacOS наиболее защищенным браузером также оказался Mozilla Firefox, который распознал и заблокировал 78% атак. На втором месте – Apple Safari (77%), на третьем – Opera (56%), замыкает список Google Chrome с 25% заблокированных фишинговых атак.
Специалисты рекомендуют не открывать ссылки от незнакомцев, от знакомых без объяснений, не скачивать архивные файлы, обновлять антивирус, а также проверять адрес сайта.
Ранее специалисты Роскачества провели масштабное исследование браузеров для мобильных устройств и выяснили, что более 60% приложений передают данные третьей стороне.
Эксперты рассмотрели 24 приложения, 10 из которых были разработаны для операционной системы (ОС) iOS, а еще 14 – для платформы Android. В число анализируемых вошли браузеры, входящие в топ-100 российского сегмента магазинов приложений, а также 4 образца, которые предлагаются устройствами "из коробки".
В топ-5 браузеров для Android специалисты включили "Яндекс.Браузер", Opera, Google Chrome, Firefox и Xiaomi. На iOS лучших оценок удостоились Safari, "Яндекс.Браузер", Firefox, Microsoft Edge и Google Chrome.
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