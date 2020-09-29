Роскачество проверило мобильные браузеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование браузеров для мобильных устройств и выяснили, что более 60% приложений передают данные третьей стороне. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперты рассмотрели 24 приложения, 10 из которых были разработаны для операционной системы (ОС) iOS, а еще 14 – для платформы Android. В число анализируемых вошли браузеры, входящие в топ-100 российского сегмента магазинов приложений, а также 4 образца, которые предлагаются устройствами "из коробки".

В топ-5 браузеров для Android специалисты включили "Яндекс.Браузер", Opera, Google Chrome, Firefox и Xiaomi. На iOS лучших оценок удостоились Safari, "Яндекс.Браузер", Firefox, Microsoft Edge и Google Chrome.

Как рассказал глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, чаще всего пользователи жалуются на навязчивую рекламу, а ее отсутствие всецело одобряется.

"...можно сделать вывод, что блокировка рекламы, скорость работы и удобство пользования – это три кита, на которых формируется лояльность пользователя к тому или иному браузеру", – объяснил эксперт.

В ходе теста на безопасность приложений специалисты ведомства выявили у 35% приложений обращение к DNS, слабый алгоритм хеширования данных – у 28% и слабую реализацию SSL – у 14% приложений. При этом большая часть программ оставляет за собой право передать пользовательские данные третьим лицам.

Ранее в сентябре Роскачество назвало лучший смартфон для блогеров. Специалисты ведомства проанализировали несколько мобильных устройств и высоко оценили технологические возможности Samsung Galaxy Note20 Ultra с продвинутым блоком основных камер.

