Раскрыты основные причины поломки компьютеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной причиной поломки компьютеров является перегрев компонентов устройства, сообщает Overclockers.

По данным издания, из-за перегрева в основном страдают процессор и видеокарта. Отмечается, что при данной проблеме требуется замена устройств. Также сообщается, что из-за высокой температуры в корпусе компьютера могут образоваться трещины.

Еще одной причиной нагрева компьютера является скопление пыли на его компонентах. В издании отметили, что из-за пыли может произойти сбой в системе охлаждения устройства, а также она может стать следствием окисления контактов.

Специалисты советуют уделять особое внимание и компьютерному блоку. По их словам, его необходимо систематически открывать и прочищать с помощью кисточки и баллончика со сжатым воздухом. Также они посоветовали не забывать про мышь и клавиатуру.

Отмечается, что мышка может выйти из строя из-за изгиба шнура на входе в корпус устройства, износа колесика прокрутки и тефлоновых ножек. Причиной поломки клавиатуры могут быть износ механизма клавиш и исчезновение надписей на клавишах из-за повышенной эксплуатации.

По словам экспертов, обеспечить бесперебойную работу компьютера помогут вентиляторы, которые устанавливаются в устройства. Специалисты советуют следить за достаточной продуваемостью системного блока. Также они рекомендуют не закрывать отверстия на корпусе компьютера, которые необходимы для вентиляции.

Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, в каких случаях компьютерная клавиатура опасна для здоровья. По его словам, причиной целого ряда кожных заболеваний могут стать микроорганизмы, скапливающиеся на клавишах. Специалист напомнил, что обычную клавиатуру необходимо чистить раз в месяц.

При чистке, по его словам, необходимо уделить внимание пространству между клавишами. Для этого подойдут ватные палочки или щетка с мягкой щетиной, которые помогут выдуть даже самые маленькие крошки.

