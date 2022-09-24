Украинские хакеры начали атаку на платежную систему "Мир" – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Украинские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на платежную систему "Мир" и ее оператора Национальную систему платежных карт. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на российский рынок кибербезопасности.

При этом целью атаки стал возможный сбой в обслуживании карт на фоне сообщений об отказе ряда стран работать с платежной системой России. По данным издания, хакеры генерируют трафик в нужное русло через браузеры или примитивные DDoS-инструменты. В результате пользователи испытывают перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

Отмечается, что с начала спецоперации массовым хакерским атакам подвергается вся российская IT-инфраструктура.

Ранее сообщалось, что количество DDoS-атак на российские платежные системы в минувшем августе выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Основной целью атак было нарушение исправной работы платежных сервисов, чтобы сделать невозможным проведение любых финансовых операций.

