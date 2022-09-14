DDоS-атаку совершили на сайт ОДКБ

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Сайт Организации Договора о коллективной безопасности был взломан (ОДКБ) и подвергся DDoS-атаке, сообщает RT.

"Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDоS-атаке. 13 сентября около 23:00 подвергся DDоS-атаке официальный сайт ОДКБ www.odkb-csto.org", – говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе атаки нарушилась работоспособность ресурса, а также фиксировались несанкционированные попытки внести изменения в некоторые сообщения.

Ранее портал госуслуг подвергся DDoS-атаке. Как сообщали тогда в Минцифры РФ, атака шла со стороны Украины. В ведомстве добавили, что призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах.

В пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.