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НАТО через Украину бесконтрольно раздает цифровое оружие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", – заявил он в интервью РИА Новости.

Сыромолотов считает, что НАТО осуществляет бесконтрольную раздачу цифрового оружия через Украину. По словам замглавы МИД, подобное чревато последствиями для международного сообщества. Он заявляет, что попасть под прицел Вашингтона, как это произошло с Россией, может любое неугодное США государство.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО ставят цель победить Россию на поле боя. По словам министра, главным бенефициаром конфликта на Украине выступают США.

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