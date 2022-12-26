РФ не отвергает политическое урегулирование на Украине, но не на условиях Киева – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но не собирается разговаривать на условиях, который сейчас выдвигает Киев, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Очевидна полная неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима, чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией", – сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, подлинное политико-дипломатическое разрешение кризиса зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к такому диалогу.

Галузин также назвал абсолютно неприемлемыми условия "мирных инициатив" украинского президента Владимира Зеленского, при выполнении которых он якобы готов на перемирие с Россией.

Высокопоставленный дипломат указал, что предложение Зеленского сделать "жест доброй воли" и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству является абсурдным. По словам Галузина, с данным тезисом не сочетается подписанный украинским президентом в сентябре указ о "невозможности" переговоров с РФ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к диалогу по Украине, если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт, учитывающее российские интересы. Он подчеркивал, что сейчас условия Киева по урегулированию конфликта и старта переговоров с Москвой неадекватны и нереалистичны.



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