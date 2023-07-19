Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете свои данные

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Личному составу войск национальной гвардии планируют запретить публиковать в прессе и в интернете данные о себе и войсках. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта, который позволяет заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии, сообщает ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по безопасности уже поддержал этот документ. Согласно его тексту, сотрудники Росгвардии не могут размещать информацию о гражданских сотрудниках войск, членах семей и родителях военных, включая уволенных. В поправках отмечается, что благодаря таким данным можно выявить место указанных лиц.

Добавляется, что росгвардейцам планируется запретить публиковать данные, которые могут раскрыть ведомственную принадлежность к войскам, информацию о служебной деятельности и работе войск. Исключения пропишут в нормативных правовых актах РФ.

Ранее Госдума приняла законопроект, который разрешает Росгвардии иметь на вооружении военную технику, в том числе и тяжелую. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Закон изменит термин "боевая техника" на "военная техника", под которой подразумеваются технические средства оснащения российских войск для боевой и повседневной деятельности.

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