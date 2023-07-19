Госдума разрешила Росгвардии иметь на вооружении военную технику

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Госдума приняла законопроект, который разрешает Росгвардии иметь на вооружении военную технику, в том числе и тяжелую. Об этом сообщается на официальном сайте думы.

Отмечается, что авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Изменения будут внесены в закон "О войсках национальной гвардии РФ", теперь термин "оружие"предлагается заменить на "вооружение", в определение которого входит совокупность различного оружия и технических средств его применения.

Закон в том числе изменит термин "боевая техника" на "военная техника", под которой подразумеваются технические средства оснащения российских войск для боевой и повседневной деятельности.

Ранее глава федерального управления Виктор Золотов заявлял, что в Росгвардию планируется ввести тяжелые вооружения, включая танки. Он отметил, что у военнослужащих нет дальнобойного тяжелого оружия, но необходимо ввести в войска вне зависимости от финансирования.

По его словам, данная инициатива также обсуждалась с президентом Владимиром Путиным.



Росгвардия получит тяжелое вооружение – Золотов