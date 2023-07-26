Медведев заявил о развернувшейся против России кибервойне

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Угрозы кибербезопасности России выросли во время СВО, против страны развернули кибервойну. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере (цифровой безопасности. – Прим. ред.) резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств", – заявил Медведев в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом".

По его словам, условия кибервойны требуют от России "активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры".

Медведев добавил о необходимости развития отечественных технологий, чтобы минимизировать кибератаки. Как уточнил политик, в связи с этим на базе "Росатома" будут разрабатываться доверенные аппаратные комплексы.

Ранее Медведев заявил, что Россия противостоит крайне серьезным угрозам. Как уточнил политик, бюджет государства формируется в сложной обстановке, а главная задача заключается в создании безопасности страны и обеспечении нужд спецоперации.

Он также призвал сосредоточить все усилия на СВО.

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