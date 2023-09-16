16 сентября, 21:33Общество
Фейки о России создаются на Украине на государственном уровне – Вован и Лексус
Фото: 123RF/valerato
Создание фейков о России поставлено на Украине на государственный уровень, а развод мошенниками используется не только с целью вымогательства денег, но и для организации терактов. Об этом сообщили пранкеры Вован и Лексус. Их слова передает РИА Новости.
"Те самые мошенники, представляющиеся то службой безопасности Сбербанка, то следователями, они же не просто деньги сейчас пытаются у людей отнять. Они их еще заставляют совершать определенные действия, в виде поджога военкомата или релейного шкафа. Это не частная инициатива, это абсолютно централизованная, поставленная на поток государственная деятельность", – подчеркнули блогеры.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вечером поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке на улице Чайковского в Санкт-Петербурге.
До этого ФСБ предотвратила подготовку поджога здания военного комиссариата на Ставрополье. Эти преступления были совершены по приказу мошенников в месседжере Telegram.
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