Фейки о России создаются на Украине на государственном уровне – Вован и Лексус

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Создание фейков о России поставлено на Украине на государственный уровень, а развод мошенниками используется не только с целью вымогательства денег, но и для организации терактов. Об этом сообщили пранкеры Вован и Лексус. Их слова передает РИА Новости.

"Те самые мошенники, представляющиеся то службой безопасности Сбербанка, то следователями, они же не просто деньги сейчас пытаются у людей отнять. Они их еще заставляют совершать определенные действия, в виде поджога военкомата или релейного шкафа. Это не частная инициатива, это абсолютно централизованная, поставленная на поток государственная деятельность", – подчеркнули блогеры.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вечером поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке на улице Чайковского в Санкт-Петербурге.

До этого ФСБ предотвратила подготовку поджога здания военного комиссариата на Ставрополье. Эти преступления были совершены по приказу мошенников в месседжере Telegram.