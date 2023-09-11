В Новосибирской области задержали трех человек по подозрению в серии диверсий

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Транспортная полиция в Новосибирской области задержала трех человек, в числе которых были два подростка, за организацию нескольких диверсий на железной дороге и территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова. Об этом рассказали в телеграм-канале "МВД Медиа".

Троих злоумышленников удалось обнаружить после поджога релейного шкафа в Советском районе города. Тогда следственно-оперативная группа нашла и изъяла на месте происшествия улики, благодаря которым удалось выйти на след подозреваемых.

По информации ведомства, один из задержанных заявил, что задание поджечь релейную станцию получил во время переписки в мессенджере. Отчитывались трое задержанных с помощью фиксации на камеру телефона, а видеоотчет выслали анонимному куратору. За это преступление им пообещали 10 тысяч рублей.

Также сотрудники полиции доказали причастность задержанных к аналогичным преступлениям – поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова.

Ранее сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель текущего года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".

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