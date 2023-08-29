ФСБ РФ задержала предполагаемого агента украинских спецслужб в Омской области

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Сотрудники ФСБ РФ при совместной работе с полицией смогли пресечь деятельность предполагаемого агента украинских спецслужб в Омской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя УФСБ по региону Ирину Руснак.

"Пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии – агента спецслужб Украины, которому кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении воинских частей Минобороны РФ", – отметила она.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Также мужчине может грозить наказание по статьям об участии в террористической организации и диверсии, которые ему в том числе вменяют.

Ранее сообщалось, что агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александра Цилыка приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей.

Мужчина был задержан на территории РФ в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств. Вину в содеянном он признал частично, также он активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.



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