Суд приговорил к 12 годам колонии задержанного в России украинского агента

Фото: depositphotos/aksenovko

Агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александра Цилыка приговорили в России к 12 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

Цилыка задержали в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств. Свою вину он признал частично, а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

Отмечается, что первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Ранее в Угличе Ярославской области была предотвращена подготовка теракта россиянкой по заданию спецслужб Украины.

До этого сотрудники УФСБ России по Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка Зубова Поляна и местных журналистов, которые поддерживают специальную военную операцию.

ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области