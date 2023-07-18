ФСБ пресекла подготовку теракта в Ярославской области по заданию украинских спецслужб

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В Угличе Ярославской области предотвращена подготовка теракта россиянкой по заданию спецслужб Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

"ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", – уточнили в ФСБ.

Отмечается, что задержанная собирала информацию для теракта на ГЭС.

Ранее ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88". В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по задания СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

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