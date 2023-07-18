Суд арестовал подозреваемую в подготовке теракта жительницу Ярославской области

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Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, которая обвиняется в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к совершению теракта")", – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщину заключили под стражу до 13 сентября.

Ранее стало известно о задержании россиянки 1987 года рождения по обвинению в подготовке теракта на одном из объектов критической инфраструктуры. Отмечалось, что задержанная собирала информацию для теракта на ГЭС. В ФСБ установили, что задержанная выполняла задания украинских спецслужб.

До этого ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88". Как уточнили в ФСБ, при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по задания СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

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