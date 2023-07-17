Диверсии против главы поселка и местных журналистов предотвратили в Мордовии

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Сотрудники УФСБ России по Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка Зубова Поляна и местных журналистов, которые поддерживают специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что диверсии планировало украинское общественное движение "Свободный Идель-Урал" (признано нежелательным на территории РФ). Оно искало граждан РФ для совершения поджога административных зданий, личных вещей чиновников и журналистов .

По информации ведомства, исполнителем стал оперативный сотрудник, который получил задание поджечь или привести в негодность автомобили главы администрации поселка Зубова Поляна, журналистов региональных СМИ и одного из депутатов местного государственного собрания.

"Националисты пытались организовать за ними слежку и собрать подробную информацию об их образе жизни", – сказано в сообщении.

Добавляется, что преступные действия были разоблачены, никто не пострадал. Информация, распространяемая украинской стороной, о поджоге автомобиля главы поселка является фейком. Сейчас устанавливается весь круг причастных.

Ранее ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое СБУ обещала вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. Сотрудники спецслужбы задержали на территории Москвы и Рязанской области участников группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

До этого ФСБ пресекла в Курской области деятельность граждан РФ, которые подозреваются в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ. Злоумышленники пытались собрать и передать информацию о дислоцирующихся на территории региона объектах МО.

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