В Курской области задержали россиян, подозреваемых в передаче Украине сведений о МО

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ФСБ пресекла в Курской области деятельность граждан РФ, которые подозреваются в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, двое задержанных диверсантов работали на Вооруженные силы Украины. Сейчас злоумышленники дают признательные показания, их заключили под стражу.

У задержанных обнаружили переданные представителем украинской армии специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Приготовление к диверсии".

В ФСБ уточнили, что злоумышленники пытались собрать и передать информацию о дислоцирующихся на территории региона объектах МО. Данные могли быть использованы для осуществления диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и дронов в районах погрузки.

Ранее ФСБ задержала уроженца Пермского края, который оказывал финансовую помощь украинской армии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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