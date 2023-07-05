10:18Происшествия
Задержанный на Сахалине мужчина признался, что хотел отправить СБУ фото результата теракта
ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента, готовившего теракт. Кроме того, показаны кадры обысков в его доме, а также допрос злоумышленника.
По словам задержанного агента, он хотел заснять на фотоаппарат и переслать СБУ фото последствий планировавшегося теракта.
Также злоумышленник сообщил, что часть компонентов для теракта хранил дома, часть – в гараже. Кроме того, он признался, что диверсию планировал осуществить ночью, чтобы меньше попадаться на камеры, а передвигаться на велосипеде.
Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ РФ удалось предотвратить совершение теракта на энергетическом объекте Сахалина. В ходе произошедшего был задержан мужчина 1980 года рождения, который является сторонником украинского неонацизма.
Сотрудники ведомства изъяли по адресу проживания задержанного компоненты, из которых он изготавливал взрывное устройство, средства связи с инструкциями по изготовлению бомб, а также контент террористического и экстремистского содержания. Была найдена переписка с одной из террористических организаций, которая находится на Украине.
Следственное подразделение УФСБ возбудило несколько уголовных дел в отношении злоумышленника, ему вменяют статью о приготовлении к теракту и статью о госизмене.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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