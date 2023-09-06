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06 сентября, 16:16

Политика

Обвиняемый в атаках на аэродромы в РФ полковник ВСУ появился в базе розыска МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД РФ занесло в базу розыска полковника ВСУ Сергея Бурдинюка, которого до этого заочно обвинили в диверсии и убийстве из-за атак беспилотников по аэродромам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – сказано в карточке полковника.

Ранее следственный комитет РФ обвинил Бурдинюка по статьям "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

По информации следствия, он спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины дроны Ту-141 "Стриж", которые в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносили удары по аэродромам, находящимся на территории РФ.

5 сентября его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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