Обвиняемый в атаках на аэродромы в РФ полковник ВСУ появился в базе розыска МВД

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МВД РФ занесло в базу розыска полковника ВСУ Сергея Бурдинюка, которого до этого заочно обвинили в диверсии и убийстве из-за атак беспилотников по аэродромам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – сказано в карточке полковника.

Ранее следственный комитет РФ обвинил Бурдинюка по статьям "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

По информации следствия, он спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины дроны Ту-141 "Стриж", которые в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносили удары по аэродромам, находящимся на территории РФ.

5 сентября его объявили в международный розыск и заочно арестовали.