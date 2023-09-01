СК потребовал арестовать администратора телеграм-канала Moscow Calling за фейки о ВС РФ

Фото: depositphotos/irinabal18

Следователи просят арестовать администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, которого обвиняют в распространении ложной информации о российской армии. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России", – сказано в заявлении ведомства.

По информации следствия, с сентября по ноябрь прошлого года Куршин опубликовал в своем телеграм-канале посты, которые содержат фейковую информацию о действиях ВС РФ на Украине.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий фигурант был задержан на одном из вокзалов в городе Москве. В ходе допроса мужчина признал вину полностью", – заявили следователи.

О задержании Куршина стало известно накануне. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 207.3. В зависимости от решения суда по ней Куршину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Moscow Calling насчитывает более 87 тысяч подписчиков. Он освещает новостную повестку, в том числе ход спецоперации и ситуации с атаками БПЛА по объектам в российских городах.