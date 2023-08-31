Администратора телеграм-канала Moscow Calling задержали по делу о фейках о ВС РФ

Фото: телеграм-канал SHOT

Администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина задержали в Москве по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ. Как уточнил собеседник агентства, с мужчиной проводятся следственные действия.

Ранее в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. По версии следствия, в марте 2022 года Сипко разместил видеоролик, в котором озвучил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в отношении мирных жителей Украины.

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