Дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко

В отношении религиозного деятеля Юрия Сипко возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2022 года Сипко разместил видеоролик, в котором озвучил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в отношении мирных жителей Украины. Выявить противоправную деятельность мужчины удалось путем совместной работы СК и Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России.

В рамках расследования дела у Сипко и его соратников организовали обыски. Следственные действия продолжаются.

Ранее дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Соколовская распространила в телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях российской армии против гражданского населения Украины.

