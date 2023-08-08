13:32Происшествия
Дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2022 года Сипко разместил видеоролик, в котором озвучил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в отношении мирных жителей Украины. Выявить противоправную деятельность мужчины удалось путем совместной работы СК и Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России.
В рамках расследования дела у Сипко и его соратников организовали обыски. Следственные действия продолжаются.
Ранее дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Соколовская распространила в телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях российской армии против гражданского населения Украины.
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