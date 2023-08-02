СК возбудил дело о реабилитации нацизма против блогера Светова

Фото: РИА Новости/Илья Питалев (Михаил Светов признан иноагентом на территории РФ)

Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении лидера "Гражданского общества", активиста Либертарианской партии и блогера Михаила Светова (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"В отношении Михаила Светова возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Светов исполнил песню про Степана Бандеру для подписчиков своего канала. Это стало причиной возбуждения дела.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил автора телеграм-канала "Настоящее преступление" Руслана Ушакова к 8 годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма.

По информации суда, распространенные мужчиной сообщения в одном из созданных им чатов оправдывали терроризм, призывали к физическому уничтожению лиц, пропагандировали нацизм.

До этого правоохранительные органы задержали шестерых организаторов движения "Весна" (признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ; признано в РФ иноагентом) в четырех городах России.

В отношении организаторов возбудили уголовные дела о распространении фейков о российской армии, публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности страны, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

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