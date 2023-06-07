Шесть участников движения "Весна" задержаны в разных городах РФ по делу об экстремизме

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Правоохранительные органы задержали шестерых организаторов движения "Весна" (признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ; признано в РФ иноагентом) в четырех городах России. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские провели обыски в местах их жительства в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге. В отношении организаторов возбудили уголовные дела о распространении фейков о российской армии, публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности страны, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

"По ним проходит шесть человек – пять мужчин и девушка. Всех их вчера доставили в главное следственное управление СК РФ", – сообщил собеседник агентства.

В октябре 2022 года Росфинмониторинг внес движение "Весна" в список террористов и экстремистов. До этого иск о прошении признать движение экстремистским и террористическим в суд подала прокуратура Санкт-Петербурга.

Позже Минюст внес организацию в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента.

