МВД объявило в розыск координатора движения "Весна" и экс-сотрудника ФБК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Петербургский координатор движения "Весна" Богдан Литвин, антивоенная активистка Софья Семенова и экс-сотрудник признанной в России экстремистской организации ФБК Иван Дроботов объявлены в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД РФ.

Отмечается, что их разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Ранее в розыск объявили известного по роману "Метро 2033" писателя Дмитрия Глуховского. Позже стало известно, что его заочно арестовали за дискредитацию российской армии еще 13 мая. Писателя обвиняют по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России, которая предусматривает лишение свободы на срок 5–10 лет.

