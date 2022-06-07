Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Писатель Дмитрий Глуховский, известный по роману "Метро 2033", объявлен в розыск. Это следует из базы разыскиваемых лиц министерства внутренних дел РФ.

Глуховского разыскивают по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно.

В базу разыскиваемых был внесен и сторонник оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) по уголовной статье. Информация о ней также не уточняется.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Андрея Солдатова по уголовной статье. Он является автором ряда книг и главным редактором сайта Agentura.ru.

