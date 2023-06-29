Суд в РФ приговорил автора телеграм-канала "Настоящее преступление" к 8 годам колонии

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Второй Западный окружной военный суд приговорил автора телеграм-канала "Настоящее преступление" Руслана Ушакова к 8 годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Суд приговорил Ушакова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 3 года", – говорится в сообщении.

Ушакова признали виновным по четырем уголовным статьям, в том числе по факту возбуждения ненависти или вражды в интернете. По версии суда, распространенные мужчиной сообщения в одном из созданных им чатов оправдывали терроризм, призывали к физическому уничтожению лиц, пропагандировали нацизм.

Ранее суд приговорил активиста Михаила Кригера к 7 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. По информации следствия, в 2020 году Кригер разместил на странице в соцсети пост с оправданием терактов. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

