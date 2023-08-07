Суд заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Дмитрий Глуховский признан в РФ иноагентом)

Писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом), который прославился своим романом "Метро 2033", заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

"Глуховскому назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима", – передает РИА Новости сообщение суда.

Также писателю запретили в течение четырех лет администрировать сайты.

Уточняется, что прокурор просил назначить Глуховскому девять лет колонии и запретить ему администрировать сайты в течение пяти лет.

В рамках расследования дела установлено, что писатель выложил в соцсетях смонтированные видеоролики, где якобы солдаты российской армии намеренно обстреливают жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, а также насилуют украинских девушек, которые еще не достигли совершеннолетия.

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского за дискредитацию российской армии еще 13 мая прошлого года. Сообщалось, что писателя объявили в розыск.

В свою очередь, фантаст Сергей Лукьяненко отметил, что Глуховский придерживается крайне либеральных взглядов. По его словам, писатель "изрядную часть жизни" прожил на Западе. Он подчеркнул, что Глуховский не любит Россию, а также нынешний политический и экономический курс государства.



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