В мессенджере MAX появились официальные каналы Сергея Собянина и портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сергей Собянин запустил канал в мессенджере MAX. Об этом мэр объявил в своем телеграм-канале.

"Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Поэтому я решил открыть в нем собственный канал", – написал он.

На новой площадке градоначальник планирует делиться с жителями Москвы новостями о развитии и благоустройстве города.

Также в приложении стал доступен официальный канал портала мэра и правительства столицы. Через него пользователи смогут получать эксклюзивные фотографии новых городских объектов, следить за планами развития экономики и узнавать о самых интересных мероприятиях.

Ранее российские спецслужбы согласовали с мессенджером MAX условия безопасности для доступа к "Госуслугам". Портал планируют внедрить в приложение за несколько месяцев.

Вместе с тем совместную работу над внедрением технологий антифрода в MAX начали холдинг VK и Сбер. Она поможет защитить пользователей от мошенников. Сбер предоставит команде MAX свои экспертизу и технологии для обнаружения подозрительных транзакций и звонков.