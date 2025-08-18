В МАХ опровергли слухи о постоянном использовании камеры пользователей

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Сведения о постоянном использовании камеры на компьютере у пользователей национального мессенджера МАХ не соответствуют действительности. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе платформы.

О том, что МАХ использует камеру пользователей каждые 5–10 минут, даже если она не применяется, стало известно ранее из некоторых телеграм-каналов.

Однако представители мессенджера объяснили, что человек активирует камеру в приложении лишь в тот момент, когда сам хочет прибегнуть к этой функции, например, во время видеозвонка. Без этого платформа не запрашивает доступ к камере и не использует ее, уточнили в МАХ.

В МАХ уже заработала круглосуточная моментальная связь с центром безопасности. Благодаря кнопке "Пожаловаться" граждане могут сразу же сообщить о противоправном или деструктивном контенте. Кроме того, пользователи могут воспользоваться функцией "Безопасный режим", чтобы исключить общение с незнакомыми.

Мессенджер вышел на первое место в топе бесплатных мобильных приложений в магазинах AppStore и Google Play по России. Помимо MAX, популярными оказались приложения для видеозвонков Google Meet и Imo.

