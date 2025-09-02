Форма поиска по сайту

02 сентября, 21:09

Технологии

Официальные каналы Москвы появились в мессенджере MAX

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В национальном мессенджере МАХ появились официальные каналы столицы по ключевым направлениям, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут оперативно узнавать о событиях, происходящих в разных сферах жизни Москвы, а также получать полезную информацию о транспорте, медицине, образовании, спорте и многом другом в каналах:

  • градостроительного комплекса;
  • комплекса экономической политики;
  • комплекса городского хозяйства;
  • департамента спорта;
  • департамента образования и науки;
  • департамента здравоохранения;
  • департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В мессенджере также есть канал Сергея Собянина и канал портала столицы.

Ранее стало известно, что российские операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МАХ. Услуга предоставляется абонентам, которые пользуются тарифами, обеспечивающими такие возможности использования и других мессенджеров.

Пользователи могут отправлять сообщения и звонить в МАХ без дополнительных платежей. При этом не будет задействован подключенный пакет интернет-трафика.

