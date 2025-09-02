02 сентября, 21:09Технологии
Официальные каналы Москвы появились в мессенджере MAX
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В национальном мессенджере МАХ появились официальные каналы столицы по ключевым направлениям, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пользователи смогут оперативно узнавать о событиях, происходящих в разных сферах жизни Москвы, а также получать полезную информацию о транспорте, медицине, образовании, спорте и многом другом в каналах:
- градостроительного комплекса;
- комплекса экономической политики;
- комплекса городского хозяйства;
- департамента спорта;
- департамента образования и науки;
- департамента здравоохранения;
- департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В мессенджере также есть канал Сергея Собянина и канал портала столицы.
Ранее стало известно, что российские операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МАХ. Услуга предоставляется абонентам, которые пользуются тарифами, обеспечивающими такие возможности использования и других мессенджеров.
Пользователи могут отправлять сообщения и звонить в МАХ без дополнительных платежей. При этом не будет задействован подключенный пакет интернет-трафика.