CAS оправдал биатлонисток Романову и Вилухину по делу о нарушении антидопинговых правил

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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится на сайте CAS.

Также суд частично удовлетворил апелляцию Зайцевой, сняв с нее пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.

Спортсменки Романова и Вилухина вместе с Ольгой Зайцевой оспаривали решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки были лишены серебра Игр-2014 в эстафете, Вилухина также лишилась серебряной медали в спринте.

Обвинения в адрес российских биатлонисток были основаны на показаниях экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Позднее в компании Group-IB заявили, что подписи Родченкова под его показаниями в деле биатлонисток копировались из другого источника.

Адвокат спортсменок Алексей Панич отмечал, что в двух из девяти документах стоит электронная подпись, а еще в семи за Родченкова и вовсе подписался другой человек.

