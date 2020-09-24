CAS оправдал биатлонисток Романову и Вилухину по делу о нарушении антидопинговых правил

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится на сайте CAS.
Также суд частично удовлетворил апелляцию Зайцевой, сняв с нее пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.
Спортсменки Романова и Вилухина вместе с Ольгой Зайцевой оспаривали решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки были лишены серебра Игр-2014 в эстафете, Вилухина также лишилась серебряной медали в спринте.
Обвинения в адрес российских биатлонисток были основаны на показаниях экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Позднее в компании Group-IB заявили, что подписи Родченкова под его показаниями в деле биатлонисток копировались из другого источника.
Адвокат спортсменок Алексей Панич отмечал, что в двух из девяти документах стоит электронная подпись, а еще в семи за Родченкова и вовсе подписался другой человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: