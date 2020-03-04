МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Фото: ТАСС/imago sport
В Международном олимпийском комитете (МОК) пояснили свой ответ, представленный в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу поддельных подписей директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщает ТАСС.
Накануне после окончания рассмотрения апелляций в CAS адвокат спортсменок Алексей Панич заявил, что под документами, которые служат основанием для обвинения биатлонисток в нарушении антидопинговых правил, стоят поддельные подписи Родченкова. Он уточнил, что в двух из девяти документах стоит электронная подпись, а еще в семи за Родченкова и вовсе подписался другой человек.
После этого МОК предоставил суду нотариально заверенный документ, который подтверждает, что Родченков лично не подписывал ни один из документов, но дал свое согласие на использование его электронной подписи.
Ранее в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, заявили, что подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной копировались из другого источника. Такие выводы сделали эксперты – подчерковеды Великобритании.
В конце 2017 года российских биатлонисток пожизненно отлучили от участия в Олимпиаде, их сочинские результаты аннулировали.
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